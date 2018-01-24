Выходец из России боролся против исламизации Германии и принял ислам

Член немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Артур Вагнер вышел из нее после того, как принял ислам. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

Издание называет Вагнера ветераном АдГ, он входил в христианское крыло партии. В разговоре с газетой политик отказался сообщать причины, по которым принял ислам, назвав это личным делом. Он также отрицает, что руководство АдГ вынудило его уйти из партии после смены религии.

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Как пишет Deutsche Welle (DW), Вагнер — немец русского происхождения.

Издание называет АдГ анти-иммигрантской партией, которая борется с «исламизацией» Германии.

Поддержка партии выросла после того, как ФРГ из-за мигрантского кризиса в Европе приняла полтора миллиона беженцев в 2015-2016 году, отмечает DW.

Газета добавляет, что Вагнер, до того как вступить в АдГ, состоял в Христианско-демократическом союзе, которым руководит канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2013 году член ультраправой анти-исламской Партии свободы из Нидерландов Арнуд ван Доорн принял ислам и отправился в Саудовскую Аравию на хадж, писала The Guardian.

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