Евреи обеспокоились результатами ультраправых на выборах в Германии

Президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор выразил надежду, что представители ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ), набравшей 12,6 процента голосов на выборах в бундестаг, не получат мест в правящей коалиции. Его слова приводит пресс-служба конгресса.

«Некоторые позиции, в поддержку которых эта партия выступала во время кампании, демонстрируют тревожный уровень нетерпимости, не наблюдавшийся в Германии многие десятилетия и вызывающий серьезную озабоченность у германских и европейских евреев», — сказал Кантор.

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Он также поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, чей альянс ХДС/ХСС победил на парламентских выборах.

Первый человек в избирательном списке «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд пообещал «устроить охоту» на канцлера. «Мы вернем нашу страну и наш народ», — подчеркнул он. Также в АдГ допустили возможность начала в бундестаге расследования в отношении Меркель.

Для избрания канцлера и формирования правительства необходимо создать коалицию из 355 депутатов. Единственный приемлемый вариант — из ХДС/ХСС, «Зеленых» и Свободной демократической партии — собирает 393 кресла. Однако ситуация осложняется намерениями демократов изменить направление политики уходом в оппозицию.

Победивший на выборах правящий альянс ХДС/ХСС набрал 33 процента голосов. За Социал-демократическую партию Германии, занявшую второе место, проголосовали 20,5 процента граждан, что является наихудшим показателем политического объединения. Тройку замкнула АдГ, которая впервые будет представлена в парламенте. Кроме того, в бундестаге будут представлены еще три партии, прошедшие пятипроцентный барьер — Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» (10,7, 9,2 и 8,9 процента соответственно).