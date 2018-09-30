Немецкие политики проигнорировали открытие мечети из-за Эрдогана

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет и обер-бургомистр Кельна Хенриетта Рекер проигнорировали церемонию открытия новой городской мечети. Об этом пишет Deutsche Welle. В мероприятии принимал участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лашет встретился с Эрдоганом в аэропорту Кельна, однако отказался поехать к мечети, объяснив это тем, что мероприятие могло превратиться в «крайне политизированное событие». Рекер сообщила, что получила неофициальное приглашение получила накануне открытия, в пятницу, 28 сентября. По словам ее пресс-секретаря, такое предложение следует рассматривать как запоздалое и несерьезное.

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Выступая на площади перед мечетью Эрдоган подвел итоги двухдневного визита в Германию. Президент назвал их успешными, по его словам, ему удалось встретиться с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель, с которыми обсудил в том числе борьбу с расизмом и исламофобией.

Новая мечеть в Кельне стала одной из крупнейших в Европе, она способна вместить одновременно порядка 1,1 тысячи верующих. Строительство обошлось в 30 миллионов евро, финансирование обеспечивала турецкая сторона.

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