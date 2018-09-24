Меркель проигнорирует банкет в честь приезда Эрдогана в Германию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не придет на официальный банкет по случаю визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, сообщает Spiegel Online.

В издании отмечают, что сложно однозначно сказать, является ли отказ Меркель от участия в банкете политическим жестом. Канцлер Германии всегда получает приглашения на подобные мероприятия, однако в последний раз глава правительства посетила такой банкет в 2015 году во время визита королевы Великобритании Елизаветы II. За пять лет до этого она также присутствовала на приеме по случаю приезда эмира Катара.

Эрдоган посетит ФРГ 27-29 сентября. Праздничный банкет пройдет в резиденции президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Глава государства устраивает подобные приемы для всех официальных гостей. В этот раз на приеме ожидается около 100 человек.

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В последнее время отношения между между двумя государствами осложнились из-за задержания в Турции немецких граждан, журналистов и правозащитников. В Берлине предстоящую встречу Меркель и Эрдогана назвали шансом на возобновление отношений. В ходе визита турецкого лидера пройдет два раунда переговоров.

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