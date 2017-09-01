Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила пересмотреть отношения с Турцией после того, как турецкие спецслужбы задержали еще двух граждан Германии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы должны отреагировать на это решительно, — заявила Меркель, выступая на бизнес-форме в Нюрнберге. — Учитывая последние события, возможно, настала пора пересмотреть наши связи в куда большей степени, чем мы предполагали».

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Два немецких гражданина были задержаны в аэропорту Антальи в пятницу, 1 сентября. Их личности пока не разглашаются. Турецкие власти не уведомили о произошедшем немецкое консульство в Измире, которое узнало о задержании немецких граждан по собственным каналам. В чем их подозревают, пока неясно.

На данный момент в турецких тюрьмах по обвинению в политических преступлениях находятся 12 граждан Германии. Четверо из них имеют двойное гражданство.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране в июле прошлого года. Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.