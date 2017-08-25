Глава МИД ФРГ отказал Турции во главе с Эрдоганом во вступлении в ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что пока президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган, у Анкары нет шансов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Эрдоган стремится внести между нами раскол, он делает это умышленно, чтобы выставить себя в более привлекательном свете. В таких условиях шансы Турции на вступление в ЕС равны нулю», — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

По его словам, действия турецкого лидера также направлены на то, чтобы у турок в Германии и в Турции создалось впечатление, что в ухудшении отношений виноват Берлин.

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19 августа Эрдоган призвал Габриэля не читать Анкаре нотации и знать свое место. «Он ничего не понимает. Кто ты такой, что разговариваешь с президентом Турецкой Республики? Разговаривай с главой МИД Турции», — сказал Эрдоган, обращаясь к Габриэлю.

Турецкий лидер также подчеркнул, что «для него не имеет никакого значения, откроет ли Германия для Турции свои двери или нет». «Нам хватает дверей. Мы с радостью сближаемся с теми, кто их для нас открывает. И мы для них открываем свои двери», — отметил Эрдоган.

Днем ранее он обратился к этническим туркам, имеющим немецкое гражданство, с призывом проголосовать на предстоящих выборах против партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и «других врагов». К противникам Анкары он отнес основные ведущие немецкие политические силы: Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и «зеленых».

В свою очередь Габриэль подверг резкой критике комментарии Эрдогана. Глава МИД ФРГ призвал жителей «противостоять единственному в своем роде акту вмешательства в суверенитет страны». Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.