Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме

Мужчине, который расстрелял людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме. Об этом говорится в сообщении полиции Новой Зеландии.

Как отмечается, в отношении Брентона Тарранта также выдвинули дополнительное обвинение в убийстве и два — в покушении. В общей сложности ему вменяют 92 преступления: 51 расправу, 40 попыток убийства и совершение теракта. Отмечается, что полиция проинформировала об изменениях родственников и пострадавших во время нападений.

Reuters отмечает, что обвинение в терроризме предъявлено впервые в истории Новой Зеландии. При этом регулирующие эту сферу законы начали действовать лишь в 2002 году: их приняли после терактов 11 сентября 2001-го в США.

Эксперты отмечают, что само по себе обвинение в терроризме, с учетом множества обвинений в убийстве, практически не скажется на приговоре. Однако оно вероятно было добавлено, чтобы отразить воздействие не только на пострадавших, но и на общество в целом, отметил адвокат Грэм Эджлер (Graeme Edgeler).

Таррант должен в следующий раз предстать перед судом 14 июня. В настоящее время он находится под стражей. Мужчина должен пройти психиатрическую экспертизу, чтобы определить, может ли в отношении него проводиться судебное разбирательство.

Нападение на две мечети в городе Крайстчерч произошло 15 марта, погиб 51 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении предъявили только австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее он рассказал, что на нападения его вдохновили теракты в Европе.

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