В Новой Зеландии запретили боевое оружие

Правительство Новой Зеландии ввело запрет на обращение на территории страны полуавтоматических и штурмовых винтовок. Об этом сообщает Bloomberg.

Изменения не затронут полуавтоматические дробовики малой мощности и ружья калибра 0,22, которые обычно используются фермерами и охотниками. Решение вступает в силу немедленно. Отмечается, что власти приступили к выкупу у населения попавшего под запрет оружия.

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Также в ближайшие месяцы будут внесены дальнейшие изменения в законы об оружии для ужесточения лицензирования и усиления контроля над боеприпасами.

На данный момент в стране с населением менее пяти миллионов человек насчитывается от 1,2 до 1,5 миллиона единиц огнестрельного оружия.

15 марта преступник напал на две мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде и расстрелял прихожан. 50 человек погибли, еще более 40 ранены. Были задержаны несколько человек, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту, который транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена».

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