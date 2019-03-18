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Напавший на мечеть в Новой Зеландии захотел пропагандировать экстремизм в суде

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Австралиец Брентон Таррант, задержанный по подозрению в совершении теракта в мечетях в Новой Зеландии, отказался от услуг адвоката. Об этом газете The New Zealand Herald сообщил назначенный судом защитник Ричард Питерс.

Юрист подчеркнул, что представлял интересы Тарранта на первом слушании 16 марта. По его словам, обвиняемый не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. «Мне не показалось, что у него есть какие-то психические проблемы или умственные отклонения, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается», — заявил защитник.

Питер выразил обеспокоенность тем, что отказ Тарранта от адвоката может свидетельствовать о его желании пропагандировать свои взгляды в суде. «Это не место для трансляции каких-либо взглядов. Это место для определения степени вины. В этом случае суд не будет ему симпатизировать», — заключил он.

Ранее Таррант рассказывал, что на нападения его вдохновили теракты в Европе, в первую очередь, в шведском Стокгольме, где в апреле 2017-го уроженец Узбекистана Рахмат Акилов въехал в толпу пешеходов на грузовике и убил пятерых. Австралиец добавил, что его атака — это «возмездие захватчикам за сотни тысяч погибших от их рук в Европе за всю историю».

15 марта преступник напал на две мечети в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде и расстрелял прихожан. 50 человек погибли, еще более 40 ранены. Были задержаны несколько человек, однако обвинение в нападении было предъявлено только Тарранту, который транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена».

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