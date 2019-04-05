Желавшего мстить за расстрел мечетей албанца поймали в США

В США арестовали мужчину, симпатизировавшего террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и собиравшегося совершить нападение в отместку за расстрел мечети в Новой Зеландии. Об этом сообщает NBC News.

По данным полиции, 21-летний Фабьян Аламети (Fabjan Alameti) родом из Албании обвиняется в использовании оружия в состоянии наркотического опьянения, а также в даче ложных показаний, касающихся терроризма. Его задержали на стрельбище в штате Монтана.

Как сообщается, впервые власти провели беседу с мужчиной в 2018 году, а после он публиковал в соцсетях комментарии в поддержку ИГ. В январе 2019-го Аламети в разговоре с полицейским осведомителем заявил о борьбе на стороне группировки и планировании нападения на территории США. Среди возможных целей он назвал военные объекты, здания госструктур, гей-клуб или синагогу.

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Позднее Аламети решил уехать из нью-йоркского округа Бронкс в город Бозмен (Монтана). Он отметил, что в Нью-Йорке ему плохо жилось, начались проблемы с семьей. В Монтане же, где проще купить огнестрельное оружие, ему предложили пройти собеседование на работу.

Именно в то время, пока молодой человек ехал на автобусе, в Новой Зеландии расстреляли прихожан мечетей. После этого он заявил осведомителю, что «нападет на случайных людей, чтобы отомстить за пролитую кровь».

В Бозмене Аламети присмотрел пневматическую винтовку. Примерно тогда же его выселили из отеля за курение марихуаны, а 25 марта госпитализировали из-за острого алкогольного отравления. После больницы мужчина отправился в полицию за вещами, где был допрошен. Он отрицал слова о нападении или борьбе на стороне ИГ.

Однако 2 апреля другой осведомитель смог записать слова Аламети. Тот, покупая марихуану, заявил, что готов умереть и желает расстрелять отель, из которого его выгнали. Мужчину взяли под стражу на стрельбище, когда он решил опробовать приглянувшуюся винтовку и взял в руки оружие.

Нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч произошло 15 марта, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее он рассказал, что на нападения его вдохновили теракты в Европе.

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