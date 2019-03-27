Названы спонсоры новозеландского стрелка в мечети

Стрелку, убившему 50 человек в мечети в Новой Зеландии, оказывала финансовую поддержку австрийская ультраправая организация «Идентитарного движения Австрии». Об этом рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц, передает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что идентитаристы в Австрии оказывали финансовую поддержку, а также поддерживали связь с новозеландским преступником», — заявил он. Курц добавил, что экстремизму нет места в Австрии и с его проявлениями нельзя мириться.

Канцлер отметил необходимость быстро провести расследование, установить, проводились ли какие-либо махинации на территории Австрии, и наказать виновных.

Ранее австрийское федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом провело обыск в квартире Мартина Зелльнера, официального представителя «Идентитарного движения Австрии». Это было связано с подозрениями в связях со стрелком из Новой Зеландии.

Нападение на мечети в городе Крайстчерч произошло 15 марта, погибли 50 человек, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту, который транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее он рассказал, что на нападения его вдохновили теракты в Европе.

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