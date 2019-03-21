Британские мечети погромили кувалдами

Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.

Как сообщается, два вызова поступили стражам порядка в ночь на четверг, 21 марта. Очевидцы сообщали о человеке, который разбивает окна кувалдой. Полицейские проверили оба места, а затем начали патрулирование районов, где расположены мечети. В итоге они обнаружили еще два здания с разбитыми окнами.

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В настоящее время полиция пытается установить, кто совершил нападения. Мотив атак неизвестен.

15 марта в Новой Зеландии были совершены нападения на две мечети — в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде. По их прихожанам открыли огонь, 50 человек погибли, еще более 40 получили ранения. Были задержаны несколько человек, однако обвинение в нападении было предъявлено только австралийцу Брентону Тарранту, который транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест.

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