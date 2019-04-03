Во Франции сорвали нападение «духовного сына» террориста

Во Франции арестовали 21-летнего мужчину, планировавшего совершить нападение на детский сад и полицейских. Об этом сообщает BFM TV.

Молодого человека взяли под стражу 25 марта в его доме в департаменте Сена и Марна под Парижем, однако сообщается об этом только сейчас. Ему уже предъявили обвинение, связанное с террористическим преступным объединением. Имя и национальность подозреваемого не раскрываются.

Как сообщается, он называет себя «духовным сыном» террориста Мохаммеда Мера, который совершил во Франции серию нападений в марте 2012 года. Арестованный, как и его «наставник», намеревался атаковать детский сад и силовиков.

Молодой человек признался в планировании атак. Он рассказал, что собирался напасть на детей, взять их в заложники до приезда полиции, а затем расправиться с прибывшими на место происшествия стражами порядка. Кроме того, он планировал отомстить полицейскому, который ранее его арестовывал, для чего уже выяснил его домашний адрес.

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Отмечается, что молодой человек уже был известен спецслужбам, за ним наблюдали с конца 2017-го из-за вероятной радикализации. Арестовали его после того, как он попытался достать оружие.

В то же время произошедшее связывают скорее с психическим расстройством, а не с влиянием джихадистов. В частности, дома у молодого человека, а также в его компьютере и телефоне не нашли пропагандистских материалов. Кроме того, арестованный рассказал, что страдал от депрессии и хотел совершить резонансное самоубийство, которое освещалось бы в СМИ. Однако следователи заявили, что мужчина пытался скрыть следы своей деятельности в сети, в том числе использование даркнета.

Обвиняемым по этому делу также проходит друг детства арестованного. Его взяли под стражу еще в августе 2018-го, когда он пытался провезти через границу оружие.

Француз алжирского происхождения Мохаммед Мера совершил серию убийств 11, 15 и 19 марта 2012 года в городах Тулуза и Монтобан на юге Франции. В эти дни он дважды напал на военнослужащих, а также на еврейскую школу. Мужчина убил троих военных, учителя духовного воспитания, двух его детей и восьмилетнюю девочку. Преступник был ликвидирован через несколько дней в ходе перестрелки с полицией. Ответственность за расстрелы взяли на себя исламисты, связанные с запрещенной в России организацией «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

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