Иракца арестовали в Европе за попытки пустить поезда под откос

Австрийская полиция арестовала гражданина Ирака по подозрению в попытке совершить теракты на железнодорожных линиях в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

42-летнего мужчину взяли под стражу 25 марта во время рейда в его квартире в столице Австрии — Вене. Сообщается, что он получил убежище в Европе более 20 лет назад, у него пятеро детей. Мужчина считается сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Его подозревают в причастности к двум попыткам устроить нападения на скоростные поезда ICE в Германии в 2018 году. В декабре в берлинском Карлсхорсте был поврежден контактный провод, а неподалеку оставлен флаг ИГ. В октябре стальной трос оказался натянут над путями между Нюрнбергом и Мюнхеном в Баварии, тогда оказалось повреждено только лобовое стекло состава.

Deutsche Welle отмечает, что, помимо флага группировки, на месте также было оставлено письмо. Именно оно позволило вычислить иракца: следователи смогли обнаружить принтер, на котором послание распечатали. Как пишет Spiegel, жертв в обоих случаях удалось избежать лишь из-за технических просчетов злоумышленника.

По данным СМИ, арестованный одобрял исламистские террористические атаки, в том числе нападение в Ницце в 2016 году. Тогда джихадист за рулем грузовика въехал в прохожих на набережной, убив 86 человек и ранив еще 308. Кроме того, иракец призывал отомстить за расстрел прихожан мечетей в Новой Зеландии, произошедший 15 марта.

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