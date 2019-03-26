Богатые потомки сторонников Гитлера решили искупить вину

Одна из богатейших семей Германии Райманов решила потратить 9,7 миллиона евро на благотворительность после расследования о поддержке их предками фюрера Великогерманского рейха Адольфа Гитлера. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как сообщается, Райманы разделяли идеи фюрера и использовали труд пленных на своих заводах в городе Людвигсхафен. В расследовании фигурируют Альберт Райман-старший и его сын Альберт. «Мы потеряли дар речи. Эти преступления отвратительны», — прокомментировал публикацию представитель семьи Питер Харф.

Среди принужденных к труду были уроженцы Советского Союза и французы. На плохую работу последних в письме мэру Людвигсхафена жаловался Альберт-младший. Кроме того, некоторых женщин из Восточной Европы насиловали, отмечает Bild am Sonntag. Владельцы завода разделяли антисемитские взгляды. Глава семейства жертвовал деньги СС с 1931 года.

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О том, кто именно получит отправленные на благотворительность деньги, пока не известно.

Райманы владеют компанией JAB Holding. В ее состав входят бренды Krispy Kreme, Dr Pepper, Wella. В США холдинг производит напитки 7up и Schweppes. Основные акционеры компании сейчас — дети Раймана-младшего. Их совокупное состояние Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов.

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