Ультраправая партия в Германии переняла нацистскую символику

Символом новой ультраправой партии Германии станет тайный знак нацистов. Об этом пишет The Guardian.

Новообразованная бывшим членом «Альтернативы для Германии» (АдГ) Андрэ Поггенбургом партия «Пробуждение немецких патриотов — центральная Германия» сделает своим символом василек на фоне немецкого флага. Маленький цветок использовался как секретный знак членами запрещенной в 1930-е годы партии национал-социалистов в Германии.

Ранее 11 января стало известно, что причиной выхода Поггенбурга из АдГ стали его разногласия с нынешним руководством ультраправых. Новая партия «Патриотов» планирует в 2019 году участвовать в местных выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

Как отмечает газета, Поггенбург известен своим «нацистским вокабуляром». В марте 2018-го он ушел в отставку с поста главы АдГ в земле Саксония-Анхальт после серии скандалов. Он называл турков ездоками на верблюдах, а иммигрантов с двойным гражданством — бездомной чернью, которая Германии не нужна.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!