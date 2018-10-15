На родине нацизма впервые к власти пробились ультраправые

На прошедших парламентских выборах в Баварии правящий Христианско-социальный союз (ХСС) показал худший результат за шесть десятилетий, потеряв более 10 процентов голосов. Традиционно сильная социал-демократическая партия (СДПГ) набрала почти в два раза меньше голосов, чем в 2013 году, а ультраправая АдГ и «зеленые» сильно прибавили в популярности. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

С результатом в 37,2 процента христианские социалисты значительно сдали позиции по сравнению с прошлыми выборами: в 2013 году они набрали почти половину голосов, а в предыдущие годы долго удерживали абсолютное большинство в парламенте. В числе причин такого падения рейтингов называют как недовольство конкретными политиками — канцлером Ангелой Меркель и премьером Баварии, членом ХСС Хорстом Зеехофером — так и общей линией партии в свете миграционного кризиса.

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Социал-демократы, партнеры Меркель по правительственной коалиции, исторически занимавшие вторую позицию с примерно четвертью голосов, на этих выборах показали худший результат за всю историю партии — 9,7 процента избирателей. Теперь они — всего лишь пятая политическая сила в Баварии, одной из самых благополучных федеральных земель ФРГ.

В то же время новые левые из партии «Зеленых» вышли на второе место, получив недостижимые ранее 17,5 процента голосов. В большинстве округов Мюнхена партия обошла ХСС, а среди баварцев в возрасте от 18 до 29 лет отстает от нее всего на 2 процента.

«Альтернатива для Германии», стоящая на правопопулистских и антииммигрантских позициях, впервые прошла в парламент — за нее проголосовали 10,2 процента избирателей. На ее результат повлияло участие в выборах партии «Свободные избиратели Баварии», чья либерально-консервативная позиция во многом схожа с позицией АдГ.

Именно в Баварии в 1920-х набрала популярность национал-социалистическая партия НСДАП, которая вывела к власти лидера нацистов Адольфа Гитлера.

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