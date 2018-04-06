Немцы разочаровались в своем правительстве

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Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и ее правительство потеряли часть своих сторонников, показал соответствующий опрос общественного мнения. Его результаты публикует Deutsche Welle.

Сообщается, что Меркель лишилась поддержки значительной части электората: в 2014 году ее поддерживали три из четырех обладающих избирательным правом граждан, однако спустя полгода после прошедших в сентябре 2017 года выборов в бундестаг, их число снизилось до 57 процентов. Такие данные в ходе телефонного опроса выявила исследовательская организация Infratest dimap.

«Глава немецкого правительства должна постараться, чтобы вернуть доверие граждан», — пишет Deutsche Welle, добавив, что в работе коалиции ХДС/ХСС и социал-демократов разочаровались 64 процента опрошенных.

Помимо отношения к властям, Infratest dimap выяснила, какие социальные проблемы волнуют немцев больше всего. По мнению граждан, самая большая проблема Германии — разрыв между бедными и богатыми в стране. Так посчитали 83 процента опрошенных. Кроме того, 67 процентов респондентов назвали большой проблемой взаимоотношения между исламом и другими религиями, исповедуемыми в стране.

Лидер партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Ангела Меркель в четвертый раз подряд была избрана бундестагом на пост главы правительства Германии 14 марта этого года. Выборы канцлера состоялись после формирования в феврале коалиционного правительства по итогам выборов в сентябре прошлого года в бундестаг. Блок ХДС/ХСС под руководством Меркель смог договориться с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о создании большой коалиции.

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