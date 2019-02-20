Выплату «гитлеровских» пенсий опровергли

Бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны служили в СС, не получают немецких правительственных выплат в Бельгии. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальных вопросов Германии, передает РИА Новости.

По данным ведомства, за пособия по федеральному закону об обеспечении жертв войны для тех, кто проживает в Бельгии, отвечает земля Северный Рейн-Вестфалия. «Она сообщила, что среди нынешних получателей выплат нет бывших членов войск СС», — отмечается в сообщении. В Минтруда добавили, что в феврале деньги в Бельгии получили 18 человек.

По закону об обеспечении жертв войны, запросить выплаты можно, доказав ущерб здоровью, полученный во время воинской службы или ввиду обстоятельств войны. В то же время пособия не положены тем, кто проходил службу в рядах вермахта или СС.

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19 февраля сообщалось о требовании бельгийских депутатов урегулировать дипломатическим путем ситуацию с выплатой денег бывшим нацистам. Как передавали СМИ, в Бельгии 27 пенсионеров по-прежнему получают от правительства Германии дополнительные пособия, обещанные им в 1941 году фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Их размер составляет от 425 до 1275 евро (от 31,8 до 95,5 тысячи рублей).

Получателями таких пенсий назывались бывшие нацисты, которые в годы Второй мировой войны поступили на службу в СС, или их наследники. Пособия гарантировались лично фюрером за «лояльность, верность и послушание». Отмечалось, что поскольку после 1949 года ФРГ стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязанности исчезнувшего государства, в том числе пенсионные, ей пришлось продолжить обеспечивать и бывших эсэсовцев.

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