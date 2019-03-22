В Германии сорвали теракт с «машиной побольше» и оружием

В Германии арестовали десять подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает Frankfurter Neue Presse.

Рейды прошли в пятницу, 22 марта, во Франкфурте-на-Майне и его окрестностях. Арестованным от 20 до 42 лет, кто они по национальности, не уточняется. Они обвиняются в финансировании терроризма и подготовке преступления.

Главными подозреваемыми являются трое — 21-летний молодой человек из города Оффенбах-ам-Майн, а также два брата из Висбадена, которым 31 год. Они связаны с исламистским салафитским сообществом региона, а также сговорились совершить террористическую атаку.

Как сообщается, они планировали использовать для атаки автомобиль и огнестрельное оружие. Во время нападения подозреваемые собирались убить как можно больше людей. Отмечается, что члены группы уже связались с торговцами оружием и арендовали «машину побольше». Среди изъятого у них во время проведенных обысков — 20 тысяч евро наличными, ножи, небольшое количество наркотика, а также множество документов и электроника.

5 марта сообщалось, что в Германии предъявили обвинения россиянину Магомеду-Али С., арестованному по подозрению в подготовке теракта.

Последний теракт с использованием автомобиля произошел в Германии в 2016 году. Тогда исламист Анис Амри за рулем грузовика врезался в рождественскую ярмарку в Берлине. В результате погибли 11 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев. Однако после нескольких терактов, совершенных вновь прибывшими мусульманами, в ФРГ также появились антимигрантские настроения. В страну за эти годы перебралось свыше 1,5 миллиона человек.

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