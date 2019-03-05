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Россиянину предъявили обвинения в подготовке теракта в Германии

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Россиянину Магомеду-Али С., арестованному по подозрению в подготовке теракта в Германии, предъявили обвинения. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре во вторник, 5 марта.

31-летний гражданин России обвиняется по статье о подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству, и подготовке взрыва. Отмечается, что он прибыл в Германию в 2011 году, а также был сторонником исламистской идеологии и рассматривал вооруженные нападения как законное средство борьбы.

В Берлине обвиняемый примкнул к исламским радикалам. Его и единомышленников наставляли на путь джихада. В итоге он принял решение поехать в Сирию и воевать на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Однако планы были сорваны властями страны, которые запретили Магомеду-Али покидать страну.

На этом фоне он начал готовить нападение на территории Германии вместе с Климентом Б. «с целью убить или по крайней мере ранить как можно больше людей». Они также были знакомы с выходцем из Туниса Анисом Амри (тот позднее — в конце 2016 года — протаранил прохожих на рождественском базаре в немецкой столице — прим. «Ленты.ру»), но через какое-то время разорвали с ним связь. Однако позднее Магомед-Али и Климент вновь стали планировать атаку вместе с Амри.

Для нападения они доставали взрывчатое вещество (пероксид ацетона). Сообщается, что превентивные действия полиции заставили потенциальных террористов отменить свои планы и разъехаться по разным странам, поэтому в итоге в берлинской квартире россиянина взрывчатку не нашли. При этом Климент начал готовить другое нападение во Франции.

Магомеда-Али С. арестовали 23 августа, на следующий день после задержания. Немецкая газета Tagesspiegel называла его «исламистом из Чечни». Климента Б. арестовали во Франции в апреле 2017 года.

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