Назвавшегося террористом россиянина отправили в больницу в Норвегии

Гражданина России, совершившего нападение в норвежской столице Осло, принудительно направили в психиатрическую клинику. Как сообщает телеканал TV2, врачи подозревают у него шизофрению.

Отмечается, что 20-летнего подозреваемого госпитализировали в психиатрическое отделение 28 января. «Я с самого начала заявлял, что он болен, и это лишь усиливает предположение», — рассказал адвокат россиянина Ула Лунде. По его словам, если бы не было подозрений во вменяемости мужчины, его бы на обследование не направили.

В Полицейской службе безопасности Норвегии в свою очередь указали, что установить психическое состояние россиянина крайне важно для дела. Комментировать информацию о его госпитализации представитель ведомства не стал.

Молодой человек 17 января приехал в Норвегию через Швецию и в тот же день совершил нападение. Он со спины атаковал посетительницу продуктового магазина в центре Осло. Женщина, у которой оказалась задета артерия, несколько дней провела в коме и на искусственной вентиляции легких, отмечает TV2.

После ареста россиянин-мусульманин сам заявил полицейским, что это был террористический акт. Он сообщил, что он хотел убить больше людей — норвежцев и европейцев — потому что у них хорошая жизнь. Позднее же мужчина изменил свои показания. По его словам, он плохо себя чувствовал, а в Норвегию просто приехал отдохнуть в одиночку.

В августе в Берлине арестовали россиянина Магомеда-Али С., подозреваемого в подготовке теракта в Германии.

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