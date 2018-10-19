Норвегия отпустила заподозренного в шпионаже россиянина

Россиянин Михаил Бочкарев, задержанный в Норвегии в сентябре по подозрению в шпионаже, освобожден. Об этом пишет в пятницу, 19 октября, ТАСС со ссылкой на Норвежское новостное агентство (NTB).

Мужчина уже покинул здание тюрьмы в Осло. Он рассказал, что «не держит зла на Норвегию», рад оказаться на свободе и надеется уехать домой уже в субботу. Сообщается, что Бочкарева отвезут на автомобиле в посольство России.

18 октября окружной суд Осло принял решение освободить россиянина, но Полицейская служба безопасности подала на апелляцию. Ее рассмотрение было назначено на 22 октября, все это время мужчина мог находиться под арестом. Однако в итоге ведомство отозвало ходатайство.

О задержании гражданина России, который участвовал в семинаре под руководством Европейского центра парламентских исследований и документации (ECPRD) в Осло, стало известно 23 сентября. Мужчину заподозрили в шпионаже, который он мог проводить в норвежском парламенте, собирая данные через беспроводные сети.

Позднее сообщалось, что 51-летний россиянин — это сотрудник Совета Федерации и специалист в сфере информационных технологий Михаил Бочкарев.

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