Франция обвинила Россию в шпионаже

Россия, вероятнее всего, пыталась перехватить данные с французско-итальянского спутника, используемого военными. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Bloomberg.

По ее словам, российская сторона пыталась завладеть данными в 2017 году, когда ее космический аппарат «Луч» приблизился к спутнику Athena-Fidus на минимальное расстояние. Инцидент произошел на высоте около 36 тысяч километров. «Кто угодно бы подумал, что это попытка перехватить наши сообщения», — приводит слова главы Минобороны Reuters.

Парли отметила, что произошедшее — «не только недружественный шаг, но и акт шпионажа». Министр считает, что такие действия России — часть новой военной гонки в космосе, в которую вовлечены также США и Китай, отмечает Bloomberg.

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«Мы точно знаем, что другие космические державы доставляют на орбиту некие занятные объекты, тестируют потенциально боевые системы, проводят маневры, которые не оставляют сомнений в агрессивности мотивов», — заявила она. Глава Минобороны подчеркнула, что ставки высоки и абсолютный приоритет в данном случае — создание собственной независимой инфраструктуры.

Athena-Fidus — французско-итальянский телекоммуникационный спутник, обеспечивающий высокоскоростную безопасную связь между вооруженными силами двух стран. Используется также экстренными службами этих стран.

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