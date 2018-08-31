Австралийского режиссера посадили за «шпионаж» с беспилотником

В Камбодже суд приговорил австралийского режиссера к шести годам заключения за шпионаж, не называя, на кого тот работал. Об этом сообщает Reuters.

Поводом для обвинения стал квадрокоптер, который 69-летний Джеймс Рикетсон запустил во время митинга оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи.

Муниципальный суд Пномпеня приговорил его к шести годам заключения за шпионаж и сбор информации, которая может вредить государству, в период с декабря 2010 года по июнь 2017-го. Все время следствия Рикетсон провел за решеткой, так как суд отклонил прошение выпустить его под залог.

На суде мужчину также обвинили в том, что он «портил репутацию Камбоджи на мировой арене».

Режиссер совершал путешествия в страну на протяжении 20 лет и снимал документальные фильмы.

«Джеймсу почти 70 лет, здоровье у него не очень. Наша семья в ужасе от того, что может с ним случиться, если что-то пойдет не так в тюрьме», — передает агенство слова членов семьи осужденного. По их словам, он не шпион. «Он любит Камбоджу и камбоджийцев. Он режиссер и филантроп», — сказали они.

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