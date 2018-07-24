Россию обвинили в шпионаже против Германии

Россия входит в тройку стран, активнее всего шпионящих за Германией. Об этом говорится в ежегодном докладе Федеральной службы защиты конституции, опубликованном во вторник, 24 июля.

«Россия, Китай и Иран — главные игроки, стоящие за шпионскими активностями в отношении Германии. Другие страны (в том числе западные) также к этому причастны», — отмечается в документе.

Как пишут эксперты, российская разведка вложила много сил в слежку, и с использованием киберпространства ее масштабы лишь возросли. Отмечается, что атаки затрагивают все сферы, в том числе политику и экономику, а особое внимание уделяется вопросам, которые непосредственно касаются Москвы. В частности, интерес вызывает политика Берлина в НАТО и ЕС, напряженность в отношениях Европы и Турции. Кризис на Украине, который был на первом плане в 2014-2015 годах, затмили другие события, в том числе конфликт в Сирии, говорится в докладе.

Отмечается, что Россия пытается влиять на общественное мнение в Германии. Для этого спецслужбы используют соцсети, микроблоги, спонсируемые государством, и частные институты и государственные СМИ, говорится в докладе. Указывается, что телевидение, радио и интернет-издания проводят целенаправленные кампании по дезинформации.

В марте чиновникам из Германии рекомендовали не брать смартфоны на ЧМ-2018, который проходил в России, потому что они могли стать объектами шпионажа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!