Журналист немецкого издания Die Welt Катрин Шпёр обвинила соотечественников в пренебрежительном и высокомерном отношении к России. По ее словам, Германии пора перестать строить из себя морального авторитета.

Некоторые немцы, отмечает Шпёр, считают, что Россия недостойна проводить чемпионат мира по футболу. По мнению журналиста, ни одна страна не может похвастаться идеальной историей, поэтому подбирать место проведения турнира по моральному принципу невозможно.

«Турция, Венгрия, Италия, Япония, Франция, Великобритания, Америка, Австралия и Африка для этого не подходят, ведь все они сидят на горах трупов из своего прошлого. Хочешь-не хочешь, а все чемпионаты мира, по-видимому, придется проводить в Германии. Хотя… там тоже вроде бы что-то было?», — цитирует ее RT.

Шпёр поиронизировала над удивлением соотечественников улыбкам на лице россиян во время чемпионата. Она напомнила, что в 2006 году, когда турнир проводился в Германии, российские журналисты тоже подивились смеющимся немцам.

Она вспомнила и дружеские встречи в прошлом канцлера ФРГ Гельмута Коля и президента России Бориса Ельцина. «После ухода Коля мы снова вернулись к старой немецкой привычке представлять Россию страной с низким уровнем морали и даже нацией, не достойной ЧМ», — заключила корреспондент Die Welt.

Сборная Германии не смогла пройти групповой этап на чемпионате мира и, заняв последнее место в группе, покинула турнир после матча с Республикой Корея 27 июня.

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