Россиянин пролез в чужую квартиру с балкона на 16-м этаже и попал на видео

В Петербурге мужчина пролез в чужую квартиру с балкона на 16-м этаже

В Санкт-Петербурге мужчина пролез в чужую квартиру с балкона на 16-м этаже. Действия россиянина попали на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном ролике видно, как россиянин проникает в чужое жилище. Затем мужчина начинает кричать, что прописан в этой квартире.

Очевидцы вызвали к дому сотрудников полиции. Дебошира увезли в отдел.

До этого стало известно, что житель Тюмени ворвался в чужую квартиру с ножом в поисках «чертиков», ранил соседа и избежал наказания.

Еще раньше другой мужчина проник в чужую квартиру в подмосковной Балашихе и облил пару с годовалым ребенком химическим веществом из баллончика.