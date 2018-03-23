Немцев предостерегли от использования смартфонов на ЧМ в России

Немецким чиновникам рекомендовали не брать смартфоны на ЧМ-2018, если они поедут в Россию в качестве болельщиков. МВД Германии предупредило, что электронные устройства могут стать объектами шпионажа, сообщает в пятницу, 23 марта, DW.

В полицейской инструкции советуют взять на мундиаль старый кнопочный мобильный без доступа к интернету и без списка служебных контактов.

«В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны», — рассказал представитель регионального МВД Тобиас Дункель (Tobias Dunkel).

Как отмечает издание, чиновникам Германии и раньше советовали придерживаться этого правила при любых поездках в Россию.

Другой причиной издания инструкции стала необходимость оформлять Fan ID — паспорт болельщика. Эта мера, придуманная в России, требует от иностранцев передачи в органы безопасности страны-хозяйки чемпионата персональных данных. Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!