Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России

Харьюский уездный суд в Эстонии арестовал двух человек, обвиняемых в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру страны.

В шпионаже подозревают офицера Главного штаба Сил обороны страны майора Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина. Их обвиняют в передаче главному управлению Генштаба Вооруженных сил России секретных данных, являющихся государственной тайной.

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Подозреваемые получили гражданство Эстонии в 1990-х годах в порядке натурализации. Волин в советские годы служил в погранвойсках КГБ СССР. Метсавас служил в Силах обороны Эстонии c 2008 года. Он имел доступ к проектам по развитию артиллерии страны.

По информации прокуратуры, передача данных российской разведке осуществлялась не менее пяти лет до момента задержания. Ведомство пока не сообщает, о каких конкретно сведениях идет речь.

Командующий Силами обороны страны Рихо Террас заявил, что «задержанный нанес существенный ущерб как Эстонии, так и союзникам».

В июле эстонские спецслужбы раскрыли действующую в стране сеть российских агентов влияния. Среди них оказались политики, журналисты, дипломаты, бизнесмены. При этом конкретных имен генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран так и не назвал.

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