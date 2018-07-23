В Эстонии раскрыли сеть агентов влияния России

Эстонские спецслужбы раскрыли действующих в стране агентов влияния России. Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран, передает Delfi.

«Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать», — поведал он.

Марран добавил, что его ведомство ясно видит, что «эти люди навязывают российский план действий». При этом конкретных фамилий во время своего выступления на Форуме безопасности в Аспене, США, он не назвал.

Кроме того, Марран подчеркнул, что угроза со стороны России не миновала, даже несмотря на прошедшую встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, Москва наращивает использование агентов влияния. Он отметил, что Россия предложила своим агентам влияния внимание СМИ, политическую поддержку, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях финансовую помощь.

Ранее в июле командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги заявил газете Politico, что российская армия действительно может дойти до столицы Эстонии Таллина за два дня, однако там военных ждет неминуемая гибель. Также он выразил уверенность, что для успешного сопротивления России Эстонии необходим вклад каждого жителя страны.

В начале июня бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил мнение, что Россия может лишиться контроля над рядом городов страны, если Москва решит атаковать Эстонию. «Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — заявил Ильвес.

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