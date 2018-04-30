Эстония определилась со стратегией в отношении России

Эстония будет общаться с Россией с позиции силы. Об этом в интервью Sydney Morning Herald заявил глава эстонского МИД Свен Миксер.

По его мнению, любое колебание Кремль посчитает за слабость, которой можно воспользоваться. Поэтому страна будет выстраивать отношения с Россией с позиции силы и решимости. Миксер также обвинил Москву в участии в военной операции на Украине.

«В течение десяти лет Россия начала две операции против своих соседей: в 2008 году против Грузии и недавно против Украины. Это пугает», — отметил глава МИД. Он также вспомнил об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Миксер считает, что Россия может быть причастна к случившемуся.

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