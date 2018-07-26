В Литве испугались «Яндекс.Такси»

Бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне депутат Сейма (парламента) страны Аудронюс Ажубалис заявил, что запустившийся в столице Литвы Вильнюсе сервис «Яндекс.Такси» может угрожать национальной безопасности государства. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает «Sputnik Литва».

«Не секрет, что Россия стремится расширить свое влияние с помощью различных средств, в том числе за счет бизнеса. (...) Услуги такси также могут быть использованы для идентификации настроений и установок пассажиров. Любая информация в контексте гибридной войны о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности», — указал он.

По словам Ажубалиса, он обратился к директору Департамента государственной безопасности (ДГБ) страны Дарюсу Яунишкису с просьбой изучить деятельность сервиса. Также Ажубалиса заинтересовало, знало ли ДГБ о запуске сервиса в Литве и оценило ли ведомство потенциальные угрозы со стороны «Яндекс.Такси» для безопасности республики и ее граждан.

Депутат считает, что деятельностью «Яндекс.Такси» следует поинтересоваться также спецслужбам Эстонии и Латвии, куда сервис пришел весной. «Во-первых, владелец этой компании Аркадий Волож имеет определенные связи с Кремлем и кремлевскими кругами. Во-вторых, в нынешней ситуации, когда непрерывно идут провокации, происходят гибридные войны, эта компания, лишь для отвода глаз зарегистрированная в Евросоюзе, может разнообразно и не во благо нашей стране использовать получаемую здесь информацию», — сказал он порталу ERR.

«Мы прифронтовые государства, в этом смысле нам нужно быть очень осторожными. Теперь жду ответа от наших спецслужб. Посмотрим, что они скажут. Если сообщат, что от деятельности "Яндекс.Такси" никаких рисков для национальной безопасности нет и не будет, то я должен буду верить своим спецслужбам», — добавил он. По его словам политика, ответ ДГБ на его запрос должен поступить в течение двух недель.

«Если такие проверки будут проходить корректно, не в ущерб гражданским правам и правам инвесторов, то это обязательно должно быть сделано. А в современном мире это уже неправильная практика, когда мы для всех распахиваем ворота», — заключил депутат.

В «Яндекс.Такси» предложение Ажубалиса оценили. «Любые проверки мы только приветствуем. Мы полностью соответствуем законодательным нормам Евросоюза, а также готовы сотрудничать с любыми государственными органами, у которых есть право что-либо проверять. Поэтому пусть проверяет, мы только будем рады. Надеюсь, что после таких проверок ни у кого не останется никаких сомнений в том, что мы соответствуем всем правилам», — сказал директор по международной стратегии сервиса Арам Саргсян.

«Предположение, что "Яндекс.Такси" может нести собой угрозу национальной безопасности, смешное. Никаких таких рисков наша деятельность собой не несет. Если кто-то так всерьез думает, то, может быть, у этого человека психическое расстройство», — подчеркнул представитель сервиса.

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