Бывший СССР
 
Последние новости
Британские военные самолеты подняли в воздух из-за российского бомбардировщика
Стало известно о договоренности Путина и Трампа по Косово
Стала известна судьба московского метро после 2023 года  
Белорус сбежал от кредита и милиции в лес и прожил в шалаше два года
Польский лыжник первым в мире скатился с самой опасной вершины Земли
В недовольстве кота со знаменитой картинки оказалась виновата проститутка
Военная контрразведка пришла к «президенту СССР»
Маликов открестился от скандальной шутки про геев и евреев
Названы самые секретные подводные роботы России
Новости партнеров

В Литве испугались «Яндекс.Такси»

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший министр иностранных дел Литвы, а ныне депутат Сейма (парламента) страны Аудронюс Ажубалис заявил, что запустившийся в столице Литвы Вильнюсе сервис «Яндекс.Такси» может угрожать национальной безопасности государства. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает «Sputnik Литва».

«Не секрет, что Россия стремится расширить свое влияние с помощью различных средств, в том числе за счет бизнеса. (...) Услуги такси также могут быть использованы для идентификации настроений и установок пассажиров. Любая информация в контексте гибридной войны о состоянии граждан может быть полезна агрессору, поэтому инвестиции России в Литву, конечно, должны быть оценены с точки зрения национальной безопасности», — указал он.

По словам Ажубалиса, он обратился к директору Департамента государственной безопасности (ДГБ) страны Дарюсу Яунишкису с просьбой изучить деятельность сервиса. Также Ажубалиса заинтересовало, знало ли ДГБ о запуске сервиса в Литве и оценило ли ведомство потенциальные угрозы со стороны «Яндекс.Такси» для безопасности республики и ее граждан.

Депутат считает, что деятельностью «Яндекс.Такси» следует поинтересоваться также спецслужбам Эстонии и Латвии, куда сервис пришел весной. «Во-первых, владелец этой компании Аркадий Волож имеет определенные связи с Кремлем и кремлевскими кругами. Во-вторых, в нынешней ситуации, когда непрерывно идут провокации, происходят гибридные войны, эта компания, лишь для отвода глаз зарегистрированная в Евросоюзе, может разнообразно и не во благо нашей стране использовать получаемую здесь информацию», — сказал он порталу ERR.

«Мы прифронтовые государства, в этом смысле нам нужно быть очень осторожными. Теперь жду ответа от наших спецслужб. Посмотрим, что они скажут. Если сообщат, что от деятельности "Яндекс.Такси" никаких рисков для национальной безопасности нет и не будет, то я должен буду верить своим спецслужбам», — добавил он. По его словам политика, ответ ДГБ на его запрос должен поступить в течение двух недель.

«Если такие проверки будут проходить корректно, не в ущерб гражданским правам и правам инвесторов, то это обязательно должно быть сделано. А в современном мире это уже неправильная практика, когда мы для всех распахиваем ворота», — заключил депутат.

В «Яндекс.Такси» предложение Ажубалиса оценили. «Любые проверки мы только приветствуем. Мы полностью соответствуем законодательным нормам Евросоюза, а также готовы сотрудничать с любыми государственными органами, у которых есть право что-либо проверять. Поэтому пусть проверяет, мы только будем рады. Надеюсь, что после таких проверок ни у кого не останется никаких сомнений в том, что мы соответствуем всем правилам», — сказал директор по международной стратегии сервиса Арам Саргсян.

«Предположение, что "Яндекс.Такси" может нести собой угрозу национальной безопасности, смешное. Никаких таких рисков наша деятельность собой не несет. Если кто-то так всерьез думает, то, может быть, у этого человека психическое расстройство», — подчеркнул представитель сервиса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Сейме заявили, что "Яндекс.Такси" может угрожать нацбезопасности Литвы
Экс-министр иностранных дел Литвы просит спецслужбы проверить "Яндекс.Такси"
Лидер группы «Градусы» сел в «Яндекс.Такси» и разбился
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:05Сегодня

Битвы за урожай

Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
18:03Сегодня

Белорус сбежал от кредита и милиции в лес и прожил в шалаше два года

17:18Сегодня

На Украине объявили Год Бандеры

12:02Сегодня

Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева

Бывший СССР00:0223 июля
Олег Газманов

Лица нежелательной ориентации

Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
12:35Сегодня

Армения признала очень высокой вероятность войны с Азербайджаном

17:02Сегодня

Премьер Армении прояснил отношения страны с НАТО

16:1925 июля

На белорусах поставят алкогольный эксперимент

Бывший СССР00:02 8 июля

«Если грузин пришел вовремя — он не грузин»

Россияне бросают все и переезжают в Грузию. Здесь пьют вино и живут не спеша
18:0225 июля

Десятки кабанов-нелегалов сбежали из Белоруссии в Европу

16:15Сегодня

Окопы украинских военных в Донбассе затопило

19:2824 июля

Депутат Рады раскритиковал украинского чемпиона Усика за отсутствие патриотизма

Россия
«Внутри сидит лысый мужик»
Они надевают маски животных, чтобы нести добро. Кто-то считает их извращенцами
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
Власти отреагировали на пытки в колонии
Банкроство Urban Group сочли ответственностью страховщиков
Все материалы
Мир
«Они покупали девочек и мальчиков»
Трампу советовали сдружиться с Россией из-за Китая
Раскрыто описание подозреваемого по делу об отравлении «Новичком»
Новая Зеландия обвинила Австралию в воровстве флага
Трампу пригрозили разрушительной войной
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Белорус сбежал от кредита и милиции в лес и прожил в шалаше два года
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева
Армения признала очень высокой вероятность войны с Азербайджаном
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Названы самые богатые российские знаменитости
«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка
«Аэрофлот» бесплатно перевезет снаряжение дайверов и серфингистов
Полицейских застрахуют по-новому
AliEхpress начал торговать холодильниками
Названо самое качественное и вкусное масло
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
Все материалы
Наука и техника
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Названы самые секретные подводные роботы России
Сердюков объяснил отказ Китая от российских двигателей в пользу украинских
В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
Опровергнута популярная гипотеза о Йеллоустонском супервулкане
Все материалы
Спорт
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
Польский лыжник первым в мире скатился с самой опасной вершины Земли
ЦСКА избавился от столетней обороны и стал самой молодой командой России
В РФС выступили за возвращение пива на стадионы
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
Макгрегор нашел способ избежать тюрьмы за нападение на автобус UFC
Названа новая зарплата Черчесова в сборной России
Все материалы
Культура
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Самая сексуальная певица» забыла слова песни о трезвости перед передозировкой
Макаревич заговорил о покупке Крыма Россией
Раскрыты подробности финальных эпизодов и продолжения «Игры престолов»
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Система распознавания лиц помогла предотвратить кражу спонсорского кубка ЧМ-2018
Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его
Мужчина мастерски затроллил мошенника и прославился
Казино Azino777 признали крупнейшим рекламодателем Рунета
Все материалы
Ценности
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Первый крупный бренд отказался фотошопить тела моделей в купальниках
Все материалы
Путешествия
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Умерла одна из последних женщин-пилотов Второй мировой войны
Бывший муж принес 70 килограммов мелочи для уплаты алиментов
В Нигерии нашли «самую красивую в мире девочку»
Британка решила сэкономить на увеличении губ и поплатилась
Все материалы
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
Российский Toyota Hilux обзавелся новой флагманской версией
Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы