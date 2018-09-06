Поляка обвинили в шпионаже на Россию

Бывшему сотруднику одного из польских министерств Мареку В. официально предъявили обвинение в шпионаже на Россию. Об этом говорится в четверг, 6 сентября, на сайте прокуратуры.

«Марек В. обвиняется в участии в деятельности российской военной разведки ГРУ против Польши в 2014-2016 годах. В ходе шпионской деятельности обвиняемый передавал данные, полученные на работе в министерстве экономики», — указано в сообщении. Мужчине грозит от одного до 10 лет тюрьмы. Признает ли он свою вину, не уточняется.

По информации ведомства, обвинительное заключение поступило в районный суд Варшавы после окончания расследования. Его вел департамент по борьбе с организованной преступностью и коррупцией местной прокуратуры.

Марек В. был задержан в марте Агентством внутренней безопасности. Тогда сообщалось, что он работал в министерстве энергетики страны, интересовался деятельностью ведомства и контактировал с действующими под дипломатическим прикрытием сотрудниками российской разведки.

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