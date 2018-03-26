Мир
 
Десятки людей погибли в Кемерове→
Последние новости
Опубликовано видео начала пожара в кемеровском ТЦ
Пропесоченные за скудное освещение событий в Кемерове каналы изменили сетку
Пылающая над Средиземным морем российская ракета испугала европейцев
Врач рассказал о состоянии тел погибших при пожаре в Кемерове
Старейший производитель оружия в США обанкротился
В Кремле ответили на вопрос о претензиях к Тулееву
Черчесов рассказал о перспективах Аршавина в сборной
Учениц женского колледжа запретили называть женщинами
Леня Голубков из рекламы МММ отреагировал на смерть Мавроди
Ким Кардашьян высмеяли за несуразный фотошоп

Российского шпиона задержали в Польше

Перейти в «Мою Ленту»

В Польше задержан предполагаемый российский шпион. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 26 марта, со ссылкой на польское телевидение.

Сообщается, что подозреваемого задержало Агентство внутренней безопасности. По утверждению телеканала, он интересовался деятельностью ведомства и контактировал с действующими под дипломатическим прикрытием сотрудниками российской разведки.

Известно, мужчину зовут Марек В., он работал в министерстве энергетики страны. Другие подробности о личности задержанного не приводятся.

Польские власти пока официально не заявляли о произошедшем.

В ноябре 2017 года в Эстонии был задержан гражданин России по подозрению в работе на ФСБ. Его обвиняли в подготовке киберпреступлений.

В мае эстонский суд приговорил россиянина к пяти годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением (ГРУ, бывшее название ныне существующего Главного управления Генштаба Вооруженных сил России). Сообщалось, что он собирал данные о передвижении военной техники по Эстонии и сведения о работе стратегических объектов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британцы заинтересовались дверными ручками Скрипаля
Великобритания испугалась разоблачения своих шпионов в России
Россия заподозрила советского химика в пособничестве терроризму из-за «Новичка»
В Эстонии россиянина заподозрили в киберпреступлениях по заданию ФСБ
Эстонцы спустя три месяца похвастались поимкой «агента ГРУ»
Другие материалы рубрики
Мир00:09Сегодня

Круто сваренные

Британия уничтожила крупнейшую наркоимперию. Все стало только хуже
05:00Сегодня

Немцев призвали перестать ходить голышом

12:53Сегодня

Раскрыты новые подробности дела Скрипаля

08:48Сегодня

Россия пообещала Великобритании «сюрприз»

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
06:01Сегодня

Большинство американцев захотели встречи Трампа с Ким Чен Ыном

05:20Сегодня

В посольстве России ответили на предложение присоединить Великобританию

20:4123 марта

Российский сапер рассказал о работе в Сирии и хитрости боевиков

Мир00:0014 марта
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo)

Русские сенсации

Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
16:0723 марта

Израильтянин помочился на памятник в Освенциме и поплатился

01:10Сегодня

В Минобороны рассказали об антидоте для спасения Скрипаля

03:41Сегодня

Саудовская Аравия отразила массированный ракетный удар

Россия
«Это просто ужас...»
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей
Более 200 домов ушли под воду в Алтайском крае
Число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60 человек
Дарья Жук (слева) и Фарида Рустамова«Сам вижу, доступна женщина или недоступна»
Депутат Госдумы о лобках журналисток, похоти и домогательствах Слуцкого
Тела двух погибших при пожаре в Кемерове нашли в лифте
Песков отреагировал на слухи о запрете Кремлем «плохих новостей» из Кемерова
Тулееву помешал приехать на место пожара в «Зимней вишне» глава МЧС
Все материалы
Мир
Круто сваренные
Британия уничтожила крупнейшую наркоимперию. Все стало только хуже
Российского шпиона задержали в Польше
Раскрыты новые подробности дела Скрипаля
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Большинство американцев захотели встречи Трампа с Ким Чен Ыном
В посольстве России ответили на предложение присоединить Великобританию
Скорострельный боженька
Американцы убивают детей и молятся на винтовки
Все материалы
Бывший СССР
Надежда СавченкоНадежды нет
Почему герой Украины Савченко стала врагом государства
Сестра Савченко рассказала об условиях ее содержания в СИЗО
Белорусские оппозиционеры собрались на рекордный митинг и попали в милицию
Сдачу флота в Крыму на Украине объяснили жертвой ради операции в Донбассе
«Миротворец» 4 года искал «доказательства» против российского артиста
Порошенко посоветовал рассказать про Савченко в учебниках
Надежда СавченкоВ Киеве задержали Надежду Савченко
Она хотела убить Порошенко и свергнуть власть на Украине. Но это не точно
Все материалы
Экономика
Партнер халявщиков
Он кинул миллионы россиян и покорил Африку: жизнь и смерть Сергея Мавроди
Умер Сергей Мавроди
Бодрячком
Кофе предрекли тотальное вымирание. Альтернативы нет
Старейший производитель оружия в США обанкротился
Миру предрекли новый экономический кризис из-за торговой войны США
Польша передумала отказываться от газа из России
Путину приглянулась идея сделать Sukhoi Superjet 100 обрезание
Все материалы
Силовые структуры
«Куда идут эти деньги — никто не знает»
Полиция по всей России платит дань начальству. Иначе не выжить
Десятки детей погибли в Кемерове
Жертвами пожара в торговом центре уже стали 40 человек. Но их может быть больше
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
По делу о пожаре в Кемерове задержан разработчик противопожарной системы
Мешок с полусотней человеческих рук оказался в Амуре по вине судмедэкспертов
Мужчина попросил защитить его от оборотней и выстрелил в голову полицейскому
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове торгового центра
Все материалы
Наука и техника
Русские монстры
Паровые гиганты и огромные машины на первых цветных снимках Российской империи
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Кровь и памперсы
После отсидки якудза крушит головы и нянчит младенцев: обзор Yakuza 6
Ракета SpaceX пробила огромную дыру в ионосфере Земли
Пылающая над Средиземным морем российская ракета испугала европейцев
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Американский «Патриот» промазал и разбомбил жилой район
Все материалы
Спорт
Максим Цветков«Надо гнать всех поганой метлой»
Российские биатлонисты долго шли ко дну. Но сумели всплыть
Черчесов рассказал о перспективах Аршавина в сборной
Бывший защитник «Зенита» проглотил язык после удара мячом
Смолов столкнулся с нежеланием топ-клубов брать русских
Норвежский биатлонист почувствовал себя русским
Боец MMA объяснил сальто со спины нокаутированного соперника
У баскетболиста остановилось сердце во время игры
Все материалы
Культура
Уличная неожиданность
Американский фотограф свернул за угол и наткнулся на жизнь в первый раз
«Тревога глубоко подавленного гея»
За что автор самой жуткой картины Америки чуть не лишился уха
«Как же неумно с вашей стороны. Целовать ноги святого!»
Откровения главного знатока животных. Впервые без купюр
Витаса привлекли за мелкое хулиганство и захотели посадить
Леня Голубков из рекламы МММ отреагировал на смерть Мавроди
Автора Gangnam Style пошлют в Северную Корею
Назван самый кассовый супергеройский боевик
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы принимали слишком много наркотиков»
Как секс и звезды принесли славу старейшему журналу о марихуане
Ким Кардашьян высмеяли за несуразный фотошоп
Пропесоченные за скудное освещение событий в Кемерове каналы изменили сетку
Facebook шпионил за звонками и сообщениями пользователей
Полицейские прикинулись насильниками детей и спасли их
Запущена трансляция переговоров спасателей с места пожара в Кемерово
Федеральные каналы оставили неизменной сетку вещания на фоне пожара в Кемерове
Все материалы
Ценности
Зачет автоматом
В Базеле показали часы с автоматоном и многое другое
Разрезающая красота
Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше
Свой разрез
Человек-осьминог и девушки в намордниках держат в страхе Токио
Афроамериканского дизайнера-бунтаря взяли работать в Louis Vuitton
Часы короля Египта продали по рекордной цене
Создан самый тонкий в мире турбийон
Неравнодушный фотограф увлекся деревенскими подростками и прославил их
Все материалы
Путешествия
Выжившие
Затерянные в джунглях индейцы глазами русских путешественников
Пилот потанцевал с совенком в воздухе и попался
В сети поделились впечатлениями после 17-часового беспосадочного рейса
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Крит покраснел
Бортпроводника поймали с кокаином в штанах
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Все материалы
Из жизни
Человек, который продал Луну
Мир будущего Маска, шутки Шварценеггера и вагончик вибраторов: репортаж с SXSW
Американка пришла сдавать на права и врезалась в стену
Кругом тлен
Он попал в город мертвых и увидел, как красиво горят тела
Полицейский напал на логотип «Макдоналдса» за отказ готовить 30 бургеров
Британка неделю питалась на один фунт в день и выжила
Сторонник теории плоской Земли смог взлететь на самодельной ракете
Индийский заклинатель змей повеселил толпу и чуть не умер
Все материалы
Vesta, которую вы не знаете
Забытые концепт-кары: Renault с неожиданно знакомым именем
Главные факты о новом VW Touareg
Все, что нужно знать о главной премьере этой весны – VW Touareg нового поколения
Тест: передний или задний?
Угадываем тип привода у известных (и не очень) автомобилей
Автомобили, названные в честь ветров
Мощные машины с мощными именами: Tempest, Typhoon и другие
Toyota отказалась от «Авенсиса»
Ranger Rover Sport SVR станет легче, быстрее и хардкорнее
Volkswagen превратит кроссовер Teramont в пикап
Все материалы
Печатный орган
Россиян заставят самостоятельно мастерить мебель. С IKEA можно попрощаться
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Работающие москвичи стали реже умирать
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Все материалы