Россия заподозрила советского химика в пособничестве терроризму из-за «Новичка»

Нервно-паралитическое вещество системы «Новичок», которым, предположительно, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, можно создать на специальном оборудовании по опубликованной советским химиком Вилом Мирзаяновым формуле. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов, передает в среду, 21 марта, «Интерфакс».

Подробное описание процесса синтеза вещества было опубликовано в 2008 году в книге «Государственные секреты: хроники инсайдера» Мирзаянова, считающегося одним из разработчиков яда, отметил Кириллов на брифинге в МИД России для иностранных диппредставителей. По его словам, с этой формулой, университетским образованием, необходимым оборудованием и компонентами можно «без особого труда получить сильнодействующее боевое отравляющее вещество».

Начальник войск РХБЗ указал, что Москва «рассматривает факт открытой публикации формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму». Он также призвал задавать все вопросы о существовании «Новичка» работающему на правительство США Мирзаянову, поскольку «Россия не имеет к этому никакого отношения».

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Кириллов добавил, что с 1970-х в Западной Европе проводились программы по разработке отравляющих веществ, а один из лидеров в этой области — Великобритания. Лондон «под предлогом развития эффективных контрмер против химического и биологического оружия продолжает проводить эксперименты», а один из наиболее значимых объектов в этой сфере — лаборатория в Порт-Дауне, в нескольких километрах от города Солсбери, заявил он.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как в британском Солсбери были отравлены бывший шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме.

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании. Такое решение последовало после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

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