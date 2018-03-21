Раскрыт способ определить создателя «Новичка»

В составе нервно-паралитического вещества системы «Новичок», которым предположительно были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, всегда содержится информация о его происхождении. Об этом рассказал РБК советский химик Вил Мирзаянов, считающийся одним из разработчиков яда.

По его мнению, для покушения на Скрипаля использовался так называемый бинарный вариант токсина. В этом случае боевое отравляющее вещество А-232 составляют из двух компонентов при помощи третьего, связующего химиката — промотора. Его Мирзаянов сравнил с отпечатком пальца на месте преступления.

Химик пояснил, что с помощью анализа связующего компонента токсина можно узнать его происхождение. В частности, российская и британская стороны обменивались образцами химического оружия в рамках конвенции ООН о его запрете. «Русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант», — подчеркнул он.

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Ранее Мирзаянов рассказывал, что один из его вариантов токсина семейства «Новичок» можно получить с помощью обычных фосфорорганических соединений, изготавливаемых на химзаводах по производству удобрений или пестицидов.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери 4 марта. Сейчас они в коме. По данным британского правительства, на месте преступления были обнаружены следы нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, Москва ответила тем же.

«Дело Скрипаля» стало поводом для международного скандала. Позицию Великобритании поддержал ряд других стран Запада. Москва отвергает обвинения и отрицает, что в России и в СССР когда-либо создавалось химическое оружие под таким кодовым названием.

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