В Эстонии россиянина заподозрили в киберпреступлениях по заданию ФСБ

В Эстонии задержали гражданина России по подозрению в работе на ФСБ, передают Associated Press и Reuters.

Как пишет Reuters, речь идет о подозрениях в подготовке киберпреступлений. Других деталей власти страны не сообщили.

Эстонская прокуратура уточнила, что россиянина задержали на прошлой неделе и таким образом «предотвратили большой ущерб».

В мае 2017 года эстонский суд приговорил россиянина к пяти годам по обвинению в сотрудничестве с Главным разведывательным управлением (ГРУ, бывшее название ныне существующего Главного управления Генштаба Вооруженных сил России). Как писало Delfi, гражданин России собирал данные о передвижении по Эстонии военной техники и сведения о работе стратегических объектов.