Мосгорсуд признал жителя Эстонии Мардалейшвили шпионом и отправил в колонию

Мосгорсуд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили за шпионаж. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Иностранец признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Мардалейшвили, согласно данным суда, является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом «негражданин Эстонии».

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «совершенно секретно», поэтому подробности дела в суде не разглашают.

28 февраля издание «Sputnik Литва» сообщило о том, что местный суд вынес приговор бывшему офицеру вооруженных сил (ВС) республики Сергею Пусину и гражданину России Сергею Моисеенко за работу на российскую разведку. Пусин получил пять лет заключения, Моисеенко — 10,5 лет.

По версии обвинения, Пусин во время службы на базе Военно-воздушных сил Литвы в период с 2012 по 2014 год передал России через Моисеенко сведения военного характера, в частности о деятельности миссии воздушной полиции НАТО, военных учениях, местах дислокации воинских частей, операциях литовской армии и международного контингента НАТО в Афганистане.