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Эстонский политик указала на маниакальность Таллина в поиске шпионов

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Алиса Блинцова
Алиса Блинцова

Стремление властей Эстонии искать внутри страны российских агентов принимает маниакальные формы. Об этом в пятницу, 26 мая, в комментарии «Ленте.ру» рассказала оппозиционный политик Алиса Блинцова из Объединенной левой партии Эстонии.

Так она прокомментировала заявление Таллина о выдворении двух российских дипломатов за пределы республики. «Сфотографировал мост — вражеский разведчик, готовишь путь для русских танков. Поговорил с эстонским военнослужащим — шпион, выпытываешь военную тайну. В последнее время, на мой взгляд, увлечение наших органов выявлением неприятельских агентов приняло маниакальную форму», — сказала она.

Она привела в пример задержание в январе некоего русскоязычного активиста, который был заподозрен в шпионаже. «Однако, никто из обширного круга моих знакомых и журналистов никогда ничего не слышал об этом человеке. Либо "активист" был какой-то неактивный, либо данные КаПо (эстонская контрразведка — прим. «Ленты.ру») не заслуживают особого доверия», — подчеркнула Блинцова.

Ранее в тот же день МИД Эстонии потребовал от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики. В ведомстве не сообщили, на каких основаниях Таллин требует высылки российских дипломатов.

В МИД России назвали действия эстонских властей недружественным актом и пообещали не оставить этот шаг без ответа.

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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