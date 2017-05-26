Эстонский политик указала на маниакальность Таллина в поиске шпионов

Стремление властей Эстонии искать внутри страны российских агентов принимает маниакальные формы. Об этом в пятницу, 26 мая, в комментарии «Ленте.ру» рассказала оппозиционный политик Алиса Блинцова из Объединенной левой партии Эстонии.

Так она прокомментировала заявление Таллина о выдворении двух российских дипломатов за пределы республики. «Сфотографировал мост — вражеский разведчик, готовишь путь для русских танков. Поговорил с эстонским военнослужащим — шпион, выпытываешь военную тайну. В последнее время, на мой взгляд, увлечение наших органов выявлением неприятельских агентов приняло маниакальную форму», — сказала она.

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Она привела в пример задержание в январе некоего русскоязычного активиста, который был заподозрен в шпионаже. «Однако, никто из обширного круга моих знакомых и журналистов никогда ничего не слышал об этом человеке. Либо "активист" был какой-то неактивный, либо данные КаПо (эстонская контрразведка — прим. «Ленты.ру») не заслуживают особого доверия», — подчеркнула Блинцова.

Ранее в тот же день МИД Эстонии потребовал от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики. В ведомстве не сообщили, на каких основаниях Таллин требует высылки российских дипломатов.

В МИД России назвали действия эстонских властей недружественным актом и пообещали не оставить этот шаг без ответа.