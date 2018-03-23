Британцы заинтересовались дверными ручками Скрипаля

Следователи изучают дверные ручки и клавиатуру компьютера из дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с дочерью отравленного в британском Солсбери. Об этом пишет The Guardian.

Газета сообщает, что британские следователи были замечены возле здания со списком, озаглавленным «Мазки». В нем помимо клавиатуры значились ручки входных и межкомнатных дверей, а также двери, ведущей во внутренний двор.

Как отмечается, дом бывшего шпиона до сих пор оцеплен. Также следователи укрыли скамейку в парке, на которой нашли Скрипалей.

Ранее стало известно, что 33-летняя дочь Скрипаля ненадолго приходила в себя вскоре после того, как ее доставили в больницу Солсбери.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником Русские сенсации Во что российские перебежчики заставили поверить Запад

До этого британский суд разрешил взять кровь Скрипаля и его дочери на анализ, так как сами они находятся в коме и не могут дать согласие на проведение процедуры. По данным источников, экспертиза подтвердила наличие в пробах нервно-паралитического вещества класса «Новичок» или близкого к нему.

До сих пор официально способ отравления Скрипалей не назывался. Среди предположений были порошкообразное вещество в вентиляции автомобиля или обработанные средством вещи его дочери. Сообщалось также, что следы вещества нашли в ресторане, из дома шпиона забрали на проверку все посылки, а с могилы его жены — букет цветов.

Отравление Скрипаля и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию, Москва отрицает свою причастность к преступлению. 14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией. Москва в ответ выслала 23 сотрудника британской дипмиссии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



