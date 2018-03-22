Британский суд разрешил взять анализы крови у Сергея Скрипаля

Британский суд разрешил взять анализы крови у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает телеканал Sky News в четверг, 22 марта.

Такое решение суд принял в связи с тем, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в начале марта в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом, находятся в коме и не могут дать согласия на забор крови. Об этом сообщает телеканал ITV.

Результаты экспертизы могут быть использованы специалистами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они приглашены в Великобританию правительством страны специально для расследования дела.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

В российском МИД действия Лондона назвали информационно-политическим шоу и 17 марта объявили персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!