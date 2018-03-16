Появились новые подробности в деле об отравлении Скрипаля

Вещество, которым был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в британских спецслужбах пишет The Telegraph.
Как сообщает издание, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. В качестве аргумента Лондон приводит утверждение, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России веществом. Москва отвергает все обвинения. По утверждению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Великобритании есть что скрывать.
По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, Лондон намерен предоставить независимым международным экспертам возможность проверить свой вывод о причастности России к отравлению.
Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. От отравления они впали в кому.
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