Лондон в поисках «российского следа» обратился за поддержкой к другим странам

Великобритания собирается предоставить независимым международным экспертам возможность проверить свой вывод о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским отравляющим веществом. Об этом в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

По утверждению Джонсона, правительство и полиция страны работают над тем, чтобы предоставить офису Организации по запрещению химического оружия в Гааге соответствующие доказательства.

«Мы работаем, чтобы дать им возможность самостоятельно подтвердить наш анализ», — написал глава британского внешнеполитического ведомства.

Ранее Джонсон заявил, что у Великобритании есть «ошеломляющие доказательства» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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14 марта премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. В качестве аргумента Лондон приводит утверждение, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России веществом. Москва отвергает все обвинения.

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. От отравления они впали в кому. Всего пострадал 21 человек.

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