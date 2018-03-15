Мир
 
Последние новости
Лондон в поисках «российского следа» обратился за поддержкой к другим странам
Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину
В МИД России поведали о «болезненном пристрастии» Вашингтона
В США на людей рухнул сверхпрочный мост весом в тысячу тонн
Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа
Стал известен прожиточный минимум ребенка в России
Франция решила арестовать саудовскую принцессу
Рэпер Замай назвал русскую культуру «говном»
Павший на колени Лавров превратился в мем
Военных в Сирии обвинили в сексуальном насилии над женщинами, мужчинами и детьми

Лондон в поисках «российского следа» обратился за поддержкой к другим странам

Перейти в «Мою Ленту»

Великобритания собирается предоставить независимым международным экспертам возможность проверить свой вывод о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен российским отравляющим веществом. Об этом в статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine написал глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

По утверждению Джонсона, правительство и полиция страны работают над тем, чтобы предоставить офису Организации по запрещению химического оружия в Гааге соответствующие доказательства.

«Мы работаем, чтобы дать им возможность самостоятельно подтвердить наш анализ», — написал глава британского внешнеполитического ведомства.

Ранее Джонсон заявил, что у Великобритании есть «ошеломляющие доказательства» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

14 марта премьер-министр Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. В качестве аргумента Лондон приводит утверждение, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России веществом. Москва отвергает все обвинения.

Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в Солсбери. От отравления они впали в кому. Всего пострадал 21 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Missachtung der grundlegenden Regeln durch den Kreml
Великобритания рассказала о доказательствах причастности России к делу Скрипаля
Лондон официально обвинил Россию в отравлении Скрипаля
Шпионившего в пользу иностранной разведки россиянина отравили в Британии
Другие материалы рубрики
Мир00:0014 марта
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo)

Русские сенсации

Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
22:27Сегодня

В МИД России поведали о «болезненном пристрастии» Вашингтона

20:45Сегодня

Турецкие военные разбомбили курдский бульдозер

21:59Сегодня

В США на людей рухнул сверхпрочный мост весом в тысячу тонн

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
21:04Сегодня

Франция решила арестовать саудовскую принцессу

19:18Сегодня

Военных в Сирии обвинили в сексуальном насилии над женщинами, мужчинами и детьми

17:10Сегодня

Лавров упал на колени

Мир00:0212 марта

Добро пожаловать в рейх

Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
18:32Сегодня

Страны НАТО озаботились обороной

18:17Сегодня

Великобритания, Франция, Германия и США объединились против России

14:55Сегодня

Россия понадеялась на показания отравленного Скрипаля

Россия
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Говорили, что мы травмируем детскую психику»
В этой сельской школе самый дерзкий и смелый подход к ученикам
Чиновники решили оставить «фекальный сталагмит» в покое
Во «Владимирском централе» перестали мучить попсой после жалобы в прокуратуру
Москвичей научат быть родителями
Собчак решила создать свою партию с Гудковым
Все материалы
Мир
Former KGB officer Nikolai Khokhlov appears as a witness before the Senate Internal Security Subcommittee. Image shows Khokhlov examining a collection of bullets which contain poison. May. 21, 1954. (AP Photo) Русские сенсации
Во что российские перебежчики заставили поверить Запад
В МИД России поведали о «болезненном пристрастии» Вашингтона
В США на людей рухнул сверхпрочный мост весом в тысячу тонн
Лондон в поисках «российского следа» обратился за поддержкой к другим странам
Франция решила арестовать саудовскую принцессу
Военных в Сирии обвинили в сексуальном насилии над женщинами, мужчинами и детьми
Страны НАТО озаботились обороной
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Главы ДНР и ЛНР призвали объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие»
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Надежду Савченко решили обвинить в подготовке убийства Порошенко
Савченко выгнали из Рады из-за гранат в сумке
Украинцев перестали пускать в Крым
Савченко назвала военный переворот на Украине «ожидаемым и правильным событием»
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов
Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
России оставят «Путинку»
«Югра» оспорит отзыв лицензии в кассации
Названы самые дорогие города мира
Стал известен прожиточный минимум ребенка в России
Золотой запас России вырос до рекорда
Все материалы
Силовые структуры
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Владислав РезникСхватка за репутацию
Депутат Госдумы Владислав Резник борется за свое доброе имя с испанской Фемидой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Подполковник ФСБ увлекся обналом и поплатился за это жизнью
Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю
Расчленитель оставил свой номер телефона на пакете с головой жертвы
Россиянин испугался приговора и выпрыгнул из окна суда
Все материалы
Наука и техника
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
НАСА заявило о скорой потере важного космического телескопа
Восстановлен уничтоженный христианами древний медицинский текст
Запад оценил отставание от России по танкам
Появились фотографии из секретных цехов «Уралвагонзавода»
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
Ковальчук продал олимпийский BMW за два часа
«Локомотив» пропустил от «Атлетико» восемь мячей за две игры в Лиге Европы
Против турецкого клуба открыли дело из-за рыжего кота
Кержакову доверили российскую молодежь
Ковальчук назвал цену олимпийского BMW
Полуголый московский дворник стал кумиром защитника «Атлетико»
Все материалы
Культура
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Один в поле
Брошенная Россия на снимках лучших фотографов
Рэпер Замай назвал русскую культуру «говном»
Любителям фильмов ужасов помогут «наложить в штаны от страха»
Лидер рок-группы The Who оглох
Художник поджег живых кур и вызвал скандал
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
Кандидат в президенты с воплем «мразь!» бросился на Шевченко во время дебатов
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Дочь арабского эмира записала тревожное видео на случай смерти и исчезла
В сети поразились преображению толстого парня в сексуального красавца
Tele2 воодушевился фильмом и разместил три билборда на границе с Домодедово
Все материалы
Ценности
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Versace отказался от использования натурального меха
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Пожирающие людей куртки стали главным фэшн-мемом месяца
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Шенгенские визы подорожают
Облако-монстр нависло над побережьем в США
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Чернокожий повар решил брать с белых гостей плату за расовое неравенство
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
Маленькая китаянка потолстела ради спасения отца
Совет врача «дать организму побороть вирус» обернулся смертью ребенка
Американец убил гантелью флиртовавшего с ним старика
Американка женилась на дочери и сыне и угодила за решетку
Все материалы
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
На аукцион выставят самый продвинутый автомобиль 1950-х
Стала известна дата публичного дебюта автомобилей «Кортежа»
Филиппинские власти раздавили бульдозером роскошные машины
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы