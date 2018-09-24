Арестованный в Норвегии «российский шпион» оказался сотрудником Совета Федерации

Арестованный в Норвегии по обвинению в шпионаже россиянин оказался сотрудником Совета Федерации и специалистом в сфере информационных технологий. Об этом сообщает TV2.

51-летний мужчина, личность которого не раскрывается, участвовал в семинаре под руководством Европейского центра парламентских исследований и документации в Осло. Отмечается, что он посещал мероприятие на протяжении нескольких лет. По словам адвоката арестованного, инцидент произошел в результате недопонимания. Хеге Аакре заявила, что у ее клиента есть убедительное объяснение того, чем он занимался в стране.

Российскому посольству в Норвегии известно о ситуации, представительство оказывает мужчине консульскую помощь. Его арест в посольстве сочли «надуманным и совершенным под нелепым предлогом».

О том, что российский гражданин был задержан недалеко от аэропорта Осло, сообщалось в воскресенье, 23 сентября. Он посещал проходивший в законодательном собрании семинар по диджитализации.

Полиция Осло расследует обстоятельства инцидента с участием россиянина, который произошел в парламенте после семинара. Детали произошедшего пока не раскрываются. Семинар, в котором принимали участие административные сотрудники 34 законодательных собраний разных стран, проходил 20 и 21 сентября.

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