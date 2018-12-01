Сирийский беженец-исламист попался на подготовке теракта и сел в тюрьму

Суд в Германии приговорил беженца из Сирии к шести с половиной годам тюремного заключения за подготовку теракта. Об этом сообщает The Local.

Выходец из Сирии по имени Ямен А. был арестован в городе Шверине в октябре 2017 года. Он пытался купить взрывчатку и другие составляющие для создания бомбы. С помощью машины и самодельного взрывного устройства он планировал убить или ранить примерно 200 человек. Свои планы он обсуждал в закрытых чатах. Где он собирался провести свою атаку, не сообщается.

Прокуратура требовала для злоумышленника пять с половиной лет тюремного заключения, однако судьи решили ужесточить наказание из-за «решимости», которую проявлял сириец в подготовке теракта. «Вы собирались лишить людей жизни, таким образом угрожая государственной безопасности», — сказала, вынося приговор, судья Ульрике Тойбнер.

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Ямен А. прибыл в ФРГ в 2015 году в разгар миграционного кризиса. Он уехал из Сирии, чтобы избежать военного призыва. Следователи установили, что он подвергся радикализации в 2017 году и стал поддерживать террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).

В 2016 году исламист Анис Амри за рулем грузовика врезался в рождественскую ярмарку в Берлине. В результате погибли 11 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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