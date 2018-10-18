Немецкие спецслужбы предотвратили теракт ИГ

Немецкие спецслужбы предотвратили теракт «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в Берлине. Целью террористов был музыкальный фестиваль. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Правоохранительные органы сообщили об успехе операции длиной в год. Крупномасштабная атака готовилась террористами с 2016 года. Когда она должна была произойти и что именно было намечено в качестве ее цели, не сообщается.

Материалы по теме Праздник не приходит Германия справляет Рождество в страхе перед террористами на грузовиках

Для ее исполнения в страну должны были въехать три террористических ячейки. Центральную роль в планировании теракта играла семейная пара из Германии, осенью 2015 года переехавшая в Сирию. На злоумышленников удалось выйти благодаря тому, что Марсия М., немка, принявшая ислам, искала в интернете невест для террористов. Находясь в сирийской Ракке, она писала женщинам в северную Германию. Одна из них оказалась сотрудницей Федеральной службы защиты конституции Германии.

Спецслужбы стали следить за сообщениями в чатах сторонников ИГ и смогли предотвратить теракт на ранних этапах. Как пишет издание, немаловажную роль в этом сыграл разгром ИГ в Сирии и Ираке. И Марсия М., и ее муж Огуз Г. сдались в октябре 2017 года при взятии Ракки и в данный момент находятся в курдской тюрьме на севере Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!