ФБР арестовало сообщника террористической организации, готовившей теракт в американском городе Кливленд (штат Огайо) во время празднования Дня независимости США 4 июля. Об этом заявил официальный представитель прокуратуры города Майк Тобин, передает The Washington Post.

Материалы по теме Игры патриотов Самый кровавый теракт XX века в США. Мусульмане не виноваты

48-летний житель юго-восточного пригорода Кливленда Деметриус Н. Питтс, который также известен под именами Абдур Рахим Рахфик и Салахадин Осама Валид, взят под стражу.

Как отмечает издание, мужчина поддерживал «иностранную террористическую организацию», которая планировала устроить террористическую атаку во время парада и салюта. Непосредственно Питтс должен был выбрать место, где взрыв бомбы сможет нанести наибольший ущерб. В частности, террористы собирались подорвать машину или грузовик, начиненный взрывчаткой.

С мужчиной под видом члена террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) встретился сотрудник ФБР. Внимание на Питтса обратили, проанализировав его публикации в соцсетях.

ФБР также выяснило, что похожая атака планировалась в Филадельфии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!