Укрывавшие бен Ладена террористы посетовали американцам на тяжелую долю

Движение «Талибан» (запрещено в России), некогда укрывавшее лидера «Аль-Каиды» (запрещено в России) Усаму бен Ладена, опубликовало открытое письмо к гражданам США с просьбой потребовать от правительства страны прекратить конфликт в Афганистане. Об этом сообщает The Telegraph.

В послании боевики призывают американский народ отвергнуть «дилетантскую политику президента Дональда Трампа и его советников-подстрекателей». В нем также отмечается, что «у Вашингтона нет никакого права вмешиваться во внутренние дела других государств и навязывать им законы».

Авторы текста детально разобрали просчеты неправомерного, по их мнению, вторжения Соединенных Штатов в страну и подчеркнули, что их действия приводят не только к убийствам, но и к росту производства наркотиков. Они утверждают, что военные действия в стране, которые длятся уже почти 18 лет, начались «под воздействием лживой пропаганды властей США», потеряли международную поддержку и должны завершиться путем переговоров.

Один из представителей «Талибана» Забиулла Муджахид опубликовал десятистраничные тексты письма на нескольких языках. Одну из копий на английском на своей странице в Facebook выложил американский эксперт по афганской проблематике Барнет Рубин (Barnett Rubin).

В августе 2017 года талибы уже адресовали Трампу открытое письмо, в котором призвали американского лидера вывести войска из Афганистана. Тогда они также утверждали, что продолжающееся насилие в стране имеет прямую связь с присутствием иностранных сил, которые названы в письме «оккупационными».

Движение «Талибан» появилось в 1994 году в разгар Афганской войны. В в 1996-2001 годах талибы находились у власти в Афганистане, а после свержения в 2001 году начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.

Американцы вторглись в Афганистан осенью 2001 года. Поводом послужил теракт 11 сентября: спецслужбы США заявили, что за ним стоит движение «Аль-Каида» и лично Усама бен Ладен, скрывавшийся на территории Афганистана.

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