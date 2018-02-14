Среди талибов нашли европейцев

Европейцев заметили в рядах афганского движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает агентство «Фергана» в среду, 14 февраля, со ссылкой на представителей администрации уезда Имам-Сахиб в провинции Кундуз.

Глава уезда Махбуб Саиди рассказал, что за последние две недели там все чаще стали видеть иностранцев, в том числе европейцев и пакистанцев. Фотографии приезжих в сопровождении местных талибов администрации предоставили местные жители.

Один из них рассказал, что среди прибывших наемников есть арабы, а также французы и граждане других европейских государств. Некоторые из них носят форму национальной армии и сил безопасности Афганистана. Саиди сообщил агентству, что эти люди — инструкторы, обучающие боевиков новым тактикам военных действий и эксплуатации техники. Они учат талибов изготавливать большие мины и другие устройства для подрыва легковых автомобилей.

Анонимный источник в службе безопасности провинции уточнил, что иностранцы в основном находятся на территории блок-постов в районе Джангал. Ежедневно туда приезжают новые наемники, поэтому их число трудно определить.

В городском совете, в свою очередь, утверждают, что они прибывают и в другие уезды, где у «Талибана» есть лагеря для подготовки боевиков.

Исламистское движение «Талибан» появилось в 1994 году в разгар Афганской войны. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в Афганистане, а после свержения в 2001 году начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В России «Талибан» признан террористической организацией.

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